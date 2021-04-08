Джакарта, , 10:35 — REGNUM Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Индонезии был потушен, и жители вернулись в свои дома, сообщает СNN Indonesia.

Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 895 вернувшихся в свои дома жителей.

«Пожар был полностью потушен. Теперь группа отдела уголовных расследований региональной полиции начнет расследование», — заявили в региональном агентстве.

Сотни эвакуированных жителей должны пройти тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провела расследование в отношении 52 человек в связи с предполагаемой халатностью во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Индонезии.

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