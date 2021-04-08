Киев, , 10:36 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 19 419 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«На Украине по состоянию на 8 апреля 2021 года зафиксировано 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 1 803 998.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 464 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 35 962.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 383 883 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 15,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.