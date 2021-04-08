Уфа, , 10:35 — REGNUM Загрязнение поверхности воды на одной из рек выявили в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Сообщается, что загрязнение водного объекта произошло в Дюртюлинском районе около д. Старобалтачево: на поверхности воды реки Сарыяз была обнаружена плёнка из нефтепродуктов.

Сотрудники минэкологии региона срочно выехали на место происшествия. Сейчас они проводят исследования.

Отмечается, что опасности распространения загрязнения реки нет. Сейчас специалисты устраняют последствия загрязнения и устанавливают причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели собрали при ликвидации вытекания нефтепродукта, обнаруженного на реке в Уфе в микрорайоне Сипайлово, две тысячи литров водной эмульсии.