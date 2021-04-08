Стокгольм, , 10:42 — REGNUM Евросоюз наверстает упущенное время в ходе вакцинации от COVID-19. Такого мнения придерживается еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон (Швеция), которая вечером 7 апреля посетила студию шведского телеканала SVT.

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В Великобритании и США вакцинировано около половины взрослого населения. Соответствующая доля в ЕС составляет 18%. В вечерней студии SVT Юханссон спросили, почему ЕС так сильно отстает по количеству привитых.

«Мы скоро догоним, вот увидите. Я думаю, что еще слишком рано делать какие-либо выводы, теперь вакцины будет еще больше», — заявила Юханссон.

Она также отметила, что в Великобритании, в отличие от ЕС, есть вакцины, одобренные в особом порядке, что упрощает и ускоряет их производство.

В то же время Юханссон разочарована тем, что США и Великобритания ограничили экспорт вакцин.

«Не думаю, что такие ограничения на экспорт — это хорошо», — прокомментировала еврокомиссар решения Вашингтона и Лондона .

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