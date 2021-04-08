Выборг, Ленинградская область, , 10:55 — REGNUM С начала апреля 2021 года пограничники задержали в Ленинградской области более 80 нарушителей режима госграницы, которым назначены денежные штрафы либо предупреждение. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Например, 6 апреля в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти сбыли выявлены три гражданина стран СНГ, которые не имели при себе документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне.

«Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ в виде денежного штрафа каждому», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала апреля сотрудники пограничного управления выявили свыше 80 нарушителей пограничного режима, которым назначены денежный штраф либо предупреждение.

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