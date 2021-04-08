Черкесск, , 10:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии по итогам 2020 года улучшилась статистика по ДТП. Число автоаварий снизилось по сравнению с предыдущим годом на 16,5%, а количество погибших на дорогах республики — на 7,2%. Такие данные были приведены 7 апреля в ходе заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

Снижение показателей аварийности зафиксировано и по другим параметрам. Так, на 20,8% уменьшилось число раненных в ДТП, при этом раненых несовершеннолетних — на 39,8%.

Что касается смертности детей в автовариях, то здесь отмечены существенное сокращение — на 57,1%. А само число ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 29,7%.

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