8 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На ремонт здания офиса президента Украины, который находится в Киеве на улице Банковой, придется потратить порядка полутора миллионов гривен. Здание пострадало в результате акции радикалов, состоявшейся 20 марта. Жители страны оценили стоимость ремонтных и работ интересуются, кто будет их оплачивать.

Мирослава Романенко, , 10:57 — REGNUM 20 марта 2021 года в Киеве у здания офиса президента Украины состоялась акция в поддержку радикала Сергея Стерненко, который в данный момент находится в тюрьме. Сторонники националиста нанесли ущерб зданию, расположенному на улице Банковая, 11. Сумма ущерба предварительно была оценена примерно в два миллиона гривен.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, в здании были выбиты стекла, оскорбительными надписями был расписан фасад здания, а в непосредственной близости к офису украинского лидера запустили фейерверк.

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7 апреля в украинских средствах массовой информации сообщили, что? по последним подсчетам? сумма ремонтных работ составляет 1 571 610 гривен. В 297 200 гривен оценивается очистка фасада, в 1 158 600 гривен — ремонт девяти дверных блоков, в 85 000 гривен — ремонт окон, в 30 810 гривен оцениваются «непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков».

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Украинский журналист Максим Назаров на своем Telegram-канале высказал предположение, согласно которому такими расценками на ремонт пострадавшего от действий радикалов здания продолжают похищать средства украинских налогоплательщиков.

Фейерверк у офиса Зеленкого Цитата из видео на YouTube

Читатели Telegram-канала журналиста также поделились своим мнением о затратах на ремонт здания.

Большинство читателей выразили возмущение в связи с возникшими затратами и задались вопросами в связи с суммой расходов на ремонт здания.

В свою очередь читатель Andriy добавил, что украинские налогоплательщики «оплатили развлечения» националистически настроенных соотечественников, которых он назвал «нациками».

«А какие риски, стесняюсь спросить, в уборке бардака?» — спросила Скучающая Энтропия.

«Высчитать эти деньги со Стерненко. Сам же звал на шабаш», — предложила Мила Мила.

«130 тыс. ремонт дверных блоков! Это мировой рекорд. Можно в Книгу Гиннесса записывать!» — добавил Sergii I.

«А детям на операции денег нет», — заметил Andrzej Radziwiłł.

«А медикам на доплаты 2000 грн к зарплате, к бешеной зарплате в 5000 — денег нет, получаем меньше минимальной зарплаты!» — заметил Shkoda_ket.

Нашлись и те, кто посчитал, что установленные цены оправданы, так как двери нестандартные, впрочем, как и окна. Также читатели предложили взыскать сумму, необходимую на ремонт здания, с «активистов» или сотрудников МВД, которые не препятствовали происходящему.

«А почему нельзя было идентифицировать всех художников, дать им мочалки в руки и скребки, и под лозунг — «последний с тряпкой будет сидеть за всех!» включить в работу?! Дешево и сердито», — предложила выход из ситуации Inga inga.

«А взыскать ущерб с особо отличившихся слабо?» — спросил Nikolai Tsyba.

«Вопрос: почему за всё это должны платить мы?» — спросила Лариса С.

«Судя потому, что творится, России тут делать нечего. Украина сама себя уничтожит», — заметила Лора в духе антироссийской пропаганды.

«Так задержали же кого-то? Вот пусть возмещает ущерб», — потребовала Лана.

«$57 тыс., вполне подъемная сумма для возмещения ущерба с «активистов». Арест их имущества, продажа с аукциона и возврат в казну. И следующие будут знать, что весь банкет за их личный счет. Им же за участие в акции заплатили — пусть оплатят последствия», — предложила Елена.

Протестующие подожгли дверь офиса Зеленского Цитата из видео на YouTube

«Эту сумму надо удержать из зарплат силовиков, которые «тупо» наблюдали за этим действом! И тех, кто давал указания ничего не предпринимать!» — отметила Светлана.

Один из читателей посоветовал вспомнить, кто оплатил порчу государственного имущества «активистами» в Киеве на так называемом Майдане 2013−2014 годов.

«Кто за все заплатил?! Все с наших карманов!» — резюмировал Евгений.

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Напомним, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал акцию протеста, которая состоялась 20 марта в Киеве, «вакханалией грубого, заказного насилия». Геращенко подчеркнул, что для правоохранителей не было никаких проблем в том, чтобы оцепить здание офиса президента Украины и не дать повредить его.

«Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели — кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти», — отметил он.