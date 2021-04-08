Иваново, , 10:31 — REGNUM В Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенническом хищении 15 млн рублей, выделенных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для объектов образования. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками УФСБ задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий. По версии следствия, подозреваемый «осуществил хищение мошенническим путем денежных средств ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в размере 15 миллионов рублей, предназначенных для выполнения научно-технических и опытно-конструкторских работ в сфере обеспечения безопасности учащихся и преподавателей учебных заведений при возникновении чрезвычайных ситуаций».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.