Стокгольм, , 10:38 — REGNUM Порядок представления доказательств в судебных процессах может быть изменен в Швеции впервые за 70 лет. В настоящее время правительство выступает с предложением о применении практики «раннего допроса». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Предложение касается изменения «краеугольного камня судебного процесса», так называемого принципа незамедлительности, который был введен в ходе реформы 1948 года. Он предполагает, что суд может принимать во внимание доказательства, представленные только во время основного слушания.

Например, это означает, что видео-допрос, который проводится с лицом, привлекающимся по делу об изнасиловании, через несколько минут после прибытия полиции в дом, не используется в суде. Вместо этого допрос возобновляется с участием сторон во время самого слушания.

«Некоторые женщины могут чувствовать на себе давление или вынуждены отказаться от информации, которую они предоставили во время допроса», — заявил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.