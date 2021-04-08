Чита, , 10:29 — REGNUM По состоянию на 8 апреля прививку от COVID-19 в Забайкальском крае сделали более 70 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

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Также известно, что почти 50 тысяч жителей Забайкалья вакцинированы полностью.

«Первый этап получения иммунитета от коронавируса в крае прошли 73 630 человек, второй — 49 810 забайкальцев. В регионе организована 121 мобильная бригада по вакцинации, привлечен 681 медицинский работник, в том числе 205 врачей и 476 сотрудников среднего медицинского персонала», — пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 7 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 468, причём 51 из них обнаружили за последние сутки. Вакцинация забайкальцев проводится в 57 прививочных пунктах.

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