Москва, , 10:29 — REGNUM Российские туроператоры отмечают рост спроса на отдых в Крыму на майские праздники. Продажи туров выросли в два раза и бьют допандемийные рекорды 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основные причины для прироста турпотока в Крым — это погода, богатая экскурсионная составляющая, доступность региона и действие программа туристического кешбэка.

Эксперты считают, что большинство туристов поедет в Крым в 2021 году на автомобиле. При этом доступны авиаперевозки и ж/д. Так, в апреле авиабилет можно купить за 13−15 тыс. руб. Билеты на поезд (купе) стоят 12−15 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет турпоток в Крым из России вырос в пять раз.

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