Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Уральские журналисты вышли на общественные работы к зданию Кировского районного суда Екатеринбурга. Об этом сообщают участники субботника.

Работники СМИ решили поддержать фотографа портала «66.ру» Алексея Школу, которого приговорили к 30 часам обязательных работ за участие в незаконной акции протеста. Журналист выполнял редакционное задание, и коллеги по изданию считают вынесенное судом решение несправедливым.

Помочь Школе пришли как работники портала, так и представители других СМИ города. К участникам субботника вышли судебные приставы и попросили прекратить общественные работы, но журналисты решили продолжить уборку. Самого фотографа после этого перевели работать на другой участок.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконная акция протеста, которую фотографировал Школа, прошла в Екатеринбурге 23 января 2021 года.

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