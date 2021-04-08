Лондон, , 11:50 — REGNUM Пять из десяти крупнейших киберпреступлений в финансовой сфере за последнее десятилетие совершены хакерскими группировками, финансируемыми КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные британского портала Traders of Crypto.

Согласно данным, опубликованным 8 апреля и в которых содержится информация о хакерских атаках за период с 2011 по 2020 год, в 2018 году хакеры, финансируемые КНДР, похитили более $534 млн с японской биржи криптовалют Coincheck, а также совершили кибератаку на Центральный банк Малайзии.

Кроме того, северокорейские хакеры причастны к хищению $170 млн из государственного индийского банка Union Bank of India в 2016 году, а также к взлому системы экспортно-импортного банка Мексики в 2018 году и Банка Нигерии в 2016 году.

Отмечается, что из 102 кибератак, совершённых в данный промежуток времени, около 30 имеют отношение к КНДР. Однако существует вероятность, что реальная цифра гораздо выше, поскольку исполнителей 64 атак не удалось установить.

Ранее представители Комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР сообщили, что в период с 2019 по ноябрь 2020 года северокорейские хакеры в ходе осуществлённых кибер атак похитили порядка $316,4 млн в криптовалюте.