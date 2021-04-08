Москва, 8 апреля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Льготные кредиты смогут получить ещё больше резидентов территорий опережающего развития (ТОР), расположенных на Дальнем Востоке, а также свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщает 8 апреля сайт правительства РФ.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь займы выдаются на особых условиях под инвестиционные проекты с объёмом от 10 млн до 2,5 млрд рублей без учёта НДС. Ранее минимальная стоимость проекта составляла 30 млн рублей, максимальная — 1,5 млрд рублей. Льготное финансирование может запрашиваться сразу на несколько проектов. В этом случае их объём может достигать 5 млрд рублей (вместо 3 млрд ранее).

Ставка по льготным кредитам устанавливается за счёт госсубсидии и корректируется на величину ключевой ставки Центробанка. Отмечается, что на меры поддержки могут претендовать обладатели статуса резидента ТОР и СПВ, работающие на территории Дальневосточного федерального округа.

«Принятое решение сделает льготное финансирование более доступным, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места в приоритетных отраслях экономики», — пояснили в правительстве.