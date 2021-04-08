Томск, , 10:27 — REGNUM Более 50 новых видов исчезающих растений, животных и грибов могут внести в Красную книгу Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в областной администрации.

Предложения по включению новых объектов в третье издание Красной книги рассмотрела региональная комиссия по редким и исчезающим видам растительного и животного мира.

По словам директора ОГБУ «Облкомприрода», заместителя председателя комиссии Юлии Лунёвой, с 2013 года учёные исследовали в Томской области более 70 видов потенциально редких растений, животных и грибов. Мониторинг будет продолжаться до переиздания региональной Красной книги в 2023 году.

По данным мониторинга, проведённого учёными Томского госуниверситета (ТГУ), в особой охране нуждаются пять видом млекопитающих, девять видов птиц, два вида насекомых, 11 видов грибов и 24 вида лишайников.

Доцент ТГУ Алексей Борисенко подчеркнул, что сохранить редкие виды лишайников возможно только на нетронутых природных территориях. Любое антропогенное воздействие может привести к их исчезновению.

«Они настолько редкие, что в природе обнаруживаются случайным образом: определить некоторые виды можно только путём исследований ДНК», — сказал Борисенко.

Специалисты предлагают присвоить статус редких выдре, северному оленю, летучей мыши — двухцветному кожану, обыкновенной горлице, хрустану, дубровнику, красношейной поганке и другим.

Комиссия одобрит или отклонит поступившие от учёных предложения после дополнительных исследований по каждому заявленному виду. Некоторые из них в 2020 году включили в Красную книгу России, поэтому они автоматически попадут в региональную.

Напомним, региональная Красная книга переиздается каждые десять лет. Очередной (третий) выпуск сборника запланирован на 2023 год.

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