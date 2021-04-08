Мегион, Югра, , 10:27 — REGNUM В Югре житель Мегиона подозревается в совершении наезда на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, ночью 2 апреля 2021 года, ранее лишённый водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, мегионец на «Шевроле» в ответ на требование полицейского остановиться, совершил на него наезд. Во время наезда сотрудник ГИБДД остался на капоте. Нарушитель продолжил движение на высокой скорости на протяжении более километра, а затем оказал сопротивление при задержании.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).