Стокгольм, , 10:34 — REGNUM В последнее время на юго-востоке Украины усилились опасения по поводу новой вспышки войны из-за передвижения российских войск на границе. Корреспондент шведского телеканала SVT в Москве Берт Сундстрём считает, что ситуация серьезная.

В то же время корреспондент полагает, что сейчас ситуация не поддается однозначным оценкам в плане рисков возникновения реального военного конфликта.

«То, что Россия каким-то образом пытается показать свою силу в отношении Украины, очевидно, и то, что Украина чувствует серьезную угрозу, также очевидно. Но нет никакой уверенности в том, что у России есть планы официально ввести свою армию на юго-восток Украины», — заявил Сундстрём в эфире SVT.

«Почему это происходит прямо сейчас?» — поинтересовались в стокгольмской студии SVT.

«Трудно сказать, но, возможно, из-за того, что Кремль чувствует себя немного неуверенно, поддержка президента Владимира Путина не так стабильна, как обычно. В сентябре этого года состоятся парламентские выборы, и Кремль действительно хочет, чтобы правящая партия «Единая Россия» одержала убедительную победу, и сейчас это выглядит сомнительным, потому что многие недовольны», — ответил Сундстрём.

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