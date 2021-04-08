Пермь, , 10:25 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми возобновила свою работу единственная в городе «свадебная школа». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мотовилихинском отделе ЗАГСа, школа открылась с 6 апреля.

Уникальный проект реализуется в городе с 2016 года. Однако в 2020 году работу «свадебной школы» пришлось приостановить из-за пандемии.

В школе женихам и невестам помогают избавиться от волнения, дают разъяснения основ семейного законодательства. Кроме того, будущие молодожены могут не просто узнать о порядке проведения регистрации заключения брака в торжественной обстановке, но и отрепетировать обряд бракосочетания.