Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Преступник, который напал с ножом на двух мужчин у гостиницы «Пулковская» на площади Победы в Петербурге, убив одного из них и ранив другого, девять лет лечился в психиатрической больнице. Об этом 8 апреля сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Напомним, днем 7 апреля на площади Победы в Петербурге неизвестный мужчина подошел к 63-летнему мужчине и его 41-летнему сыну, напав на них с ножом. Младший из потерпевших от полученных ранений скончался на месте, а его отец в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Сам нападавший с места происшествия скрылся на иномарке с поддельными госзнаками. Для его поимки был объявлен план «Перехват». Уже вечером преступника задержали, ему удалось добраться до Карелии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Как выяснилось, нападавшим является 46-летний уроженец Архангельской области Денис З., который с 2012 года девять раз по решению суда помещался на принудительное лечение в психиатрические лечебницы.

Как уточняет в свою очередь издание «Фонтанка», в последний раз, по имеющимся данным, Московский районный суд определил мужчине дополнительные полгода в психдиспансере в июле 2017 года. Под административным надзором подозреваемый не состоял.

Что касается погибшего и пострадавшего, по предварительным данным, отец и сын занимались частной продажей элитного алкоголя. Как пояснил задержанный на допросе, он якобы мстил за смерть своего друга, отравившегося купленным у потерпевших некачественных алкогольным напитком.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарезавший мужчину в Петербурге преступник задержан в Карелии