Берлин, 8 апреля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В сети появились фотографии сильно замаскированного прототипа обновлённой Opel Astra. Фотографии машины размещены на сайте Motor1.

Motor1 Модернизированная модель Opel Astra

Внешне модернизированное авто будет похоже на хэтчбек Peugeot 308 третьего поколения.

Соберут новинку на «тележке» EMP2. В моторной линейке Astra будут практически такие же агрегаты, что и у Peugeot 308. Также в гамме двигателей Astra может появиться высокопроизводительный гибридный силовой агрегат производительностью 300 «лошадей» (450 Нм), сочетающийся с приводом 4×4.

Официальная премьера новой Opel Astra состоится уже в сентябре на выставке IAA. Однако пока эта информация официально не подтверждена. Ожидается, что на несколько дней или недель раньше состоится онлайн-премьера новинки.

Ранее компания Opel представила в РФ городской пятиместный компактвэн Opel Combo Life. Его сборка будет налажена на калужском заводе «ПСМА Рус».

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