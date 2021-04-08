Стокгольм, , 10:30 — REGNUM В Государственном фармацевтическом управлении Швеции полагают, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca можно вводить лицам старше 18 лет. По мнению ведомства, тот факт, что сейчас все больше людей подвержены риску серьезных побочных эффектов препарата, необходимо сопоставить с риском заболевания COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) постановило, что образование тромбов является побочным эффектом вакцины Astra Zeneca. Со своей стороны Государственное фармацевтическое управление Швеции согласно с оценкой EMA, согласно которой преимущества вакцины перевешивают ее риски.

«Важно помнить, что польза от этой вакцины чрезвычайно велика для всех возрастных групп», — заявила представитель ведомства Вероника Артурсон в эфире SVT.

Однако сейчас в Швеции привиться препаратом AstraZeneca могут только лица старше 65 лет. Однако в Агентстве общественного здравоохранения, которое отвечает за порядок применения препарата, пообещали ознакомиться с выводами EMA и принять собственное решение.

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