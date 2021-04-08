Петропавловск-Камчатский, , 10:23 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутневна совещании по вопросу развития энергетики и газификации Камчатки раскритиковал деятельность Росгеологии и потребовал принять меры к её руководителю, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв правительстве края.

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«Плохо ведётся геологическое изучение на поиски дополнительных запасов газа. Компания Росгеология ежегодно уже в течение трёх лет срывает сроки выполнения работ. На сегодня попросили провести анализ деятельности этой компании и соответствующие меры по отношению к его руководству принять», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке будут активнее развивать и использовать геотермальную энергетику. Такое поручение дал на совещании в крае полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.