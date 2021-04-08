Пенза, , 10:28 — REGNUM В Пензе в этом году установят не менее 16-ти новых станций шеринга (вид услуг по предоставлению в краткосрочную аренду) электросамокатов. В прошлом году в городу были установлены первые четыре точки, сообщает пресс-служба мэрии.

Для размещения очередных пунктов проката провели голосование жителей. На основании его результатов новые станции установят во втором квартале года на следующих объектах: олимпийская деревня, поселок Ахуны, парк имени В. Г. Белинского, торговый центр «Высшая лига», пензенский колледж искусств, жилой комплекс «Территория жизни», сквер имени А.С. Пушкина, Спасский собор.

В дальнейшем планируется оборудовать точки на набережной реки Суры (рядом с подвесным мостом), роллердроме, у филармонии, в могилевском дворике, в сквере «Журавли», у жилого комплекса «Фаворит», в районе зоопарка, пензенского госуниверситета.

В настоящее время заключаются договоры аренды земельных участков и решается вопрос с подключением к электрическим сетям для последующего монтажа станций проката.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе до 1 февраля 2021 года проходило голосование по планированию развития проката электросамокатов. Горожане могли выбрать до четырех объектов и направить свои предложения по размещению прокатных пунктов.

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