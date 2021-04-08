Ростов-на-Дону, 8 апреля 2021, 10:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону приостановлено движение двух троллейбусных маршрутов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 8 апреля.
«В связи с ремонтом питающих кабельных линии постоянного тока по улице Красноармейской движение троллейбусных маршрутов №5 и №9 будет временно приостановлено», — уточнили в мэрии.
На время ремонта подвижной состав будет обслуживать другие городские троллейбусные маршруты. Движение автобусов по улице Красноармейской сохранено в полном объёме.