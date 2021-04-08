Москва, , 10:20 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал прогноз Минэкономразвития России, где сказано, что пик годовой инфляции пройден в марте 2021 года (5,8% год к году после 5,7% в феврале и 5,2% в январе), и в апреле рост цен замедлится до 5,5−5,6% в годовом выражении. Комментируя данные в своём телеграм-канале, он прежде всего отметил:

«Нет, мы ни в коем случае не беремся оспаривать «прогноз» Минэкономразвития. Ибо руководствуемся максимой нобелевского лауреата по экономике Пола Самуэльсона «прогнозируйте все, только не цены». Скажем только, что заявлять через три месяца после начала года, будто пик годовой инфляции уже пройден, — верх бюрократической неосмотрительности и мина замедленного действия под собственными задницами».

Никита Кричевский также напомнил, что в 2008 году на тот момент главный прогнозист МЭРТ небезызвестный Андрей Клепач менял министерский прогноз по ВВП четыре раза, а по инфляции — шесть раз.

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"Последний его «прогноз» по инфляции, сделанный в декабре, был таким: «13 с небольшим процентов». И ведь угадал чертяка: инфляция по итогам того года составила 13,3%», — иронизирует экономист.

Напомним, о том, что пик годовой инфляции в России был пройден в марте 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Министерства экономического развития.