Стокгольм, , 10:26 — REGNUM 7 апреля в Кремле заявили, что Россия будет держать войска на своей территории у границы с Украиной столько, сколько потребуется. Заявление было сделано после опасений по поводу наращивания российских войск и сообщений о нарушении режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Главный научный руководитель Шведского института оборонных исследований Йохан Норберг считает, что риск военного столкновения между Россией и Украиной чрезвычайно высок. Своим мнением он поделился в эфире шведского телеканала SVT.

«В целом ситуация, как я ее вижу, серьезная», — констатировал Норберг.

Сейчас власти Украины активно призывают НАТО ускорить процесс принятия страны в альянс, чтобы якобы защитится от «агрессивных действий Москвы».

По оценке Норберга, ситуация серьезная. Однако поскольку мировое сообщество отреагировало на передвижения российских войск, возможный момент внезапности для Кремля упущен — если у России вообще есть какие-либо враждебные намерения.

«Если Россия действительно намерена использовать военную силу, вероятно, она хочет использовать как можно меньше ресурсов, но все же достичь своих целей. Тогда момент неожиданности имеет ключевое значение, но его Россия теперь в Украине частично потеряла. Таким образом, для международного сообщества важно также внимательно следить за другими потенциальными зонами конфликта, в которых у России есть свои интересы», — отметил Норберг.