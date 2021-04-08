Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM Возобновлена работы двух крупнейших в Ростовской области птицефабрик — Таганрогской и Аксайской. Предприятия получили около 335 тысяч голов суточных цыплят. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Таганрогская птицефабрика в 2020 году пострадала из-за вспышки птичьего гриппа. В рамках ликвидации очага было ликвидировано почти 840 тыс. голов кур-несушек. Аксайская птицефабрика приостановила производство в связи с изменением технологической схемы содержания и кросса птицы.

«С конца марта на обеих птицеводческих предприятиях проводится комплекс мер по возобновлению деятельности. Во втором полугодии будет получена первая продукция. По расчётам специалистов, на полную мощность обе птицефабрики выйдут в 2022 году. Восстановление объёмов производства куриного яйца будет способствовать стабилизации отпускных цен в регионе», — пояснил Гончаров.

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года карантин на Таганрогской птицефабрике был снят.

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