Уфа, , 10:18 — REGNUM Мужчина спас женщину с двумя детьми во время пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что пожар в многоквартирном бревенчатом доме в г. Бирске на ул. Ленина произошел утром 8 апреля. По тревоге были подняты 29 огнеборцев на 11 единицах техники.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло задымление в подъезде дома из-за возгорания имущества в одной из квартир, расположенной на первом этаже здания.

Отмечается, что мужчина, который проживал по соседству, эвакуировал из дома женщину с двумя мальчиками 2016 года рождения и 2019 года рождения. Они были срочно доставлены в медицинское учреждение. Врачи зафиксировали состояние здоровья детей как тяжелое.

Пожарные справились с огнем. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии медсестра вынесла трех маленьких детей из горящего дома.