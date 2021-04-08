Стокгольм, , 10:18 — REGNUM Королевская опера в Стокгольме прекращает свою работу после того, как более 15 человек получили положительные результаты тестов на SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Как отмечают журналисты, всего несколько недель назад сотрудники Шведского управления по охране труда проверили соблюдение мер по инфекционному контролю в здании Королевской оперы.

Однако 7 апреля администрация культурного объекта объявила о закрытии оперы как минимум на неделю после того, как более 15 человек заразились коронавирусом.

Все репетиции, которые могли проводиться во время пандемии, теперь приостановлены. Персоналу настоятельно рекомендуется не посещать здание.