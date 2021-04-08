Москва, , 10:16 — REGNUM Более 4,4 млн обращений от граждан поступило в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2020 году. Это в 4,4 раза больше, чем за 2019 год (около 1 млн обращений), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наибольшее количество жалоб и обращений (42%) касались эпидемиологического надзора. На втором месте — вопросы санитарного надзора (21%), на третьем — защита прав потребителей (31%).

На оказание государственных услуг пожаловались 1% граждан, правовые вопросы волновали также 1%. По иным вопросам обращались 4% потребителей. Основные вопросы поступали на горячие линии территориальных органов Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 3 млн звонков по теме нового коронавируса и ряду других вопросов приняли сотрудники Единого консультационного центра Роспотребнадзора с начала 2020.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор принял более 3 млн звонков граждан с начала года