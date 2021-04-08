Якутск, , 10:15 — REGNUM Арбитраж Якутии признал обоснованными претензии АО «Новосибирский аффинажный завод» к золотодобывающей компании «Маяк». В отношении должника ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 20 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В реестр требований кредиторов ООО «Маяк» также внесли претензии новосибирского завода в размере 61 087 117 рублей 2 копеек, в числе которых как сам долг, так и проценты за пользование займом и неустойка. В отдельное производство было также выделено требование завода об установлении статуса залогового кредитора. Его рассмотрят 12 мая 2021 года.

Временным управляющим «Маяка» утвердили Павла Киселёва.

Напомним, ООО «Маяк» создано в Якутии в июле 2017 года. В компании работают порядка 140 человек. Собственник и одновременно директор компании — Вячеслав Федулинский. У «Маяка» ранее была лицензия на изучение и оценку полезных ископаемых на участке ручья Амбардах.