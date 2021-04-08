Калгари, Канада, , 10:16 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу переиграла национальную команду Канады на чемпионате мира по данному виду спорта, который проходит в Калгари. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, обыграла канадцев со счетом 8:7.

Отметим, это восьмая победа сборной России на мировом первенстве при двух поражениях. Российская команда находится на втором месте турнирной таблицы и делит его со сборной Швеции.

В следующем матче российские керлингисты встретятся в национальной командой Норвегии.