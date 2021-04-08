, 10:23 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило наличие связи между редкими случаями образования тромбов и применением вакцины AstraZeneca. В Швеции никаких немедленных изменений порядка использования данной вакцины от COVID-19 не последует. Однако Агентство общественного здравоохранения и Государственное фармацевтическое управление будут изучать данные европейского ведомства. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между редкими побочными эффектами и вакциной AstraZeneca. Случаи образования тромбов теперь классифицируются как побочный эффект препарата, но в ведомстве считают, что побочные эффекты настолько редки, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее недостатки. Каждая страна ЕС теперь должна решить, как использовать вакцину AstraZeneca.

В Швеции вакцинации препаратом AstraZeneca возобновилась 25 марта. Однако привиться ею сейчас могут только лица старше 65 лет. После объявления EMA Агентство общественного здравоохранения примет решение по порядку применения вакцины спустя какое-то время, сообщают журналисты.