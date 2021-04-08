Ташкент, , 10:13 — REGNUM Телеканалы Узбекистана получат государственные субсидии на съемку сериалов. Об этом сообщает агентство «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Размер субсидий составит не менее 12 млрд сумов ($1,15 млн). Вместе с тем телеканал должен вложить в создание телесериала не менее 50% от его бюджета.

Для получения субсидий телеканал должен представить в агентство по развитию кинематографии Узбекистана творческий проект сериала, который рассмотрит художественный совет агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, узбекистанская киностудия «Ватан» («Родина») планирует снять художественный фильм «Граница» о жизни военных.

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