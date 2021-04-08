Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве задержан бывший генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация». Его обвиняют в невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В процессе следствия установлено, что с марта 2019 года по декабрь 2020 года руководитель предприятия, которое занималось строительством и ремонтом дорог на Дальнем Востоке, не выплатил заработную плату 190 работникам.

На первоначальном этапе расследования местонахождение подозреваемого было не известно — его объявили в федеральный розыск. Позже было установлено, что он живёт в Москве.

«Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъята бухгалтерская документация предприятия, проведен ряд бухгалтерских экспертиз, по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета обвиняемого», — пояснили следователи.

Известно, что в настоящее время решением арбитражного суда «Дальстроймеханизация», зарегистрированная в Хабаровске, признана банкротом.

Следственными органами в отношении бывшего генерального директора расследуется ещё одно уголовное дел — преднамеренное банкротство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области прокуратуре пришлось вмешаться из-за частичной невыплаты работникам ООО «Ровер» зарплаты — задолженность перед 225 работниками составила 38 млн рублей.