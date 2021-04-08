Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чебоксарах прокуратура проверила работу городского общественного транспорта после жалоб жителей на то, что вечером маршрутки ходят редко. Проверка показала ненадлежащий контроль со стороны транспортного управления мэрии, сити-менеджеру внесено представление, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Всего в городе заключено 25 муниципальных контрактов по организации пассажирских перевозок. Надзорное ведомство проверяло условия выполнения контрактов в части регулярности и интервалов движения транспортных средств. По итогам проверок в прокуратуре пришли к выводу, что контроль в городе за исполнение контрактов не проводится «надлежащим образом».

Основанием стала информация из центра диспетчеризации пассажирского транспорта, который неоднократно представлял чиновникам сведения о систематическом нарушении условий контрактов рядом перевозчиков.

В частности, передана информация о том, что с 11 по 17 января 2021 года у перевозчиков маршрутов №№ 3, 5, 7, 12, 20, 22, 33, 35, 42, 43, 44, 47, 65 количество выполненных рейсов меньше 80%, после 21:00 не зарегистрировано количество рейсов перевозчиками маршрутов №№ 3, 5, 7, 12, 19, 22, 24, 30, 32, 42, 43. Также центр диспетчеризации предоставил сведения о том, что с 1 по 7 февраля у перевозчиков маршрутов №№ 3, 5, 12, 20, 47, 65, 44 количество выполненных рейсов меньше 80%.

«Регулярность и интервал движения также существенно нарушен», — говорится, в частности, в сообщении.

Как установила прокуратура, чиновниками не принимались меры по фиксации фактов нарушений и взысканию штрафов и неустойки.

По данным фактам главе администрации Чебоксар Алексею Ладыковы внесено представление с требованием устранения нарушений, по итогам рассмотрения начальник отдела привлечён к дисциплинарной и материальной ответственности.

После вмешательства прокуратуры мэрия направила перевозчикам претензии с требованиями уплаты неустоек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют провести транспортную реформу, подготовка к которой будет идти в 2021 — 2022 годы. Ключевые изменения — введение новой системы расчёты с перевозчиками (брутто-контракты), объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов.

Напомним, с 15 апреля меняется схема движения маршрута № 101, который следует из Чебоксар в Новочебоксарск.

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