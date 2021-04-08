Джакарта, , 10:10 — REGNUM Объединенная поисково-спасательная группа в Индонезии разыскивает 13 членов экипажа корабля KM Barokah Jaya, который столкнулся с судном MV Habco Pioneer, сообщает CNN Indonesia.

Область поиска разделена на несколько секторов.

Жертвами, погибшими при столкновении кораблей, стали четыре человека.

Напомним, рыболовное судно с 32 членами экипажа KM Barokah Jaya врезалось в грузовое судно MV Habco Pioneer, которое следовало в порт Бантена. Судно KM Barokah Jaya перевернулось, в результате чего все пассажиры упали в море, и до сих пор 13 человек числятся пропавшими без вести.