Москва, , 10:09 — REGNUM Центр «Вектор» планирует подать заявки на регистрацию препарата от COVID-19 «ЭпиВакКорона» за границей. Об этом РИА Новости заявил глава Центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«Мы планируем это сделать [подать заявки на регистрацию препарата за границей]. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть», — сказал Максютов.

По его словам, со стороны ряда зарубежных организаций и ведомств Центр «Вектор» получил «более 60 предложений» относительно вакцины «ЭпиВакКорона».