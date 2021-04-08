Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирске с 30 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 — на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-98 — на 0,2% и дизельное топливо — на 0,3. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Также известно, что на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,60 до 44,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 46,35 до 47,80, марки АИ-98 — от 51,10 до 54,75, дизельное топливо — от 50,75 до 53,05 рубля за 1 литр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 марта 2021 года в Новосибирске повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-92 составило 0,3%, стоимость АИ-95 выросла на 0,2%, АИ-98 — на 0,1% и дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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