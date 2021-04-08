Братислава, , 10:11 — REGNUM В настоящее время определенные политические силы в Словакии ведут к срыву вакцинации от COVID-19 в республике российским препаратом «Спутник V». Об этом 8 апреля написал словацкий вице-премьер, министр финансов и председатель правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович на своей странице в соцсети Facebook.

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«Шаг за шагом (влиятельные политические силы) уже шестую неделю делают все, чтобы в борьбе наступил абсолютный перелом, стремясь воспрепятствовать применению «Спутника V» в Словакии. Они действуют цинично и хладнокровно, не оглядываясь на здоровье и жизни граждан Словакии. Они действуют вопреки воле 500 тыс. жителей (страны), которые не хотят прививаться другой вакциной», — говорится в сообщении Матовича.

Также он добавил, что российский препарат успешно используется в 50 странах мира и только в Словакии вокруг вакцины развернулась «грязная игра».

«Я сосредоточусь на главном — воспрепятствовать тому, чтобы мы лишились «Спутника V». Это, к сожалению, в данный момент представляется как наиболее вероятный сценарий (развития событий)», — добавил словацкий политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля минздрав Словакии не выступил с ожидаемым заявлением о возможном применении в стране российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V».