Ярославль, , 10:07 — REGNUM Ярославская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже фар. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Последствия кражи

По версии следователей, в конце марта 2021 года подозреваемые сняли габариты с «LandRoverFreelander 2» на улице Дружной стоимостью 30 000 рублей. Помимо этого, полиции известно о причастности мужчин к ещё двум подобным случаям на территории Фрунзенского района. Речь идёт также о дорогих автомобилях — «Land rover Freelander 2» и «Cadillac». Стоит отметить, что в районе произошла серия подобных краж.

Подозреваемые прибыли в Ярославль из соседних Ивановской и Владимирской областей — Кохмы и Гусь-Хрустального. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности, оба находились в розыске. Сейчас подозреваемые арестованы.