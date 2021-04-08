Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM На Камчатке будут активнее развивать и использовать геотермальную энергетику. Такое поручение дал на совещании в крае полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полпред президента поручил РусГидро ускорить модернизацию Мутновской ГеоЭС, а также рассмотреть возможность строительства новой термальной станции с применением современных технологий. Роснедра и Росгеология должны исследовать Авачинское поле на предмет наличия мощных термальных источников.

«В советское время там предполагалось наличие значительных объёмов термальной воды и пара, которые могут быть использованы для выработки электроэнергии и тепла. Если эти сведения подтвердятся, мы сможем существенную часть потребления Петропавловска-Камчатского перевести на геотермальную энергетику», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, перевалочный пункт сжиженного газа в Авачинской бухте на Камчатке, который будет строить компания «Новатэк», позволит уже через два года начать газификацию края, об этом на совещании с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Камчатки Владимиром Солодовым заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.