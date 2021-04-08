Оренбург, , 10:07 — REGNUM В городе Ясный Оренбургской области оштрафован коллектор, который требовал уплаты несуществующего долга, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Женщина пожаловалась в службу судебных приставов и пояснила, что брала займ в микрофинансовой организации и погасила его пока не в полном объеме.

По данным ведомства юрлицо отправляло в адрес женщины голосовые сообщения с угрозами ареста имущества. Впоследствии выяснилось, что организация отсутствует в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Компания, которая оказывала систематически давление на горожанку, не имеет законных оснований действовать в интересах кредитора.

Организация признали виновной в нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Суд оштрафовал компанию на 200 тыс. рублей.

За первый квартал 2021 года на действия коллекторов и микрофинансовых организаций в регионе зафиксировано 238 жалоб.