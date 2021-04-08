Москва, , 10:05 — REGNUM Нефть незначительно выросла в цене по итогам внутридневных колебаний на торгах 7 апреля. Нефть марки Brent не удалось закрыться над уровнем $63 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 8 апреля, с утра котировки снова снижаются, уже растеряв набранные накануне очки и угрожая промежуточной поддержке в районе $62,50.

Обстановка в сырьевом сегменте остается нестабильной. Фьючерсы практически ежедневно меняют вектор движения в зависимости от перевешивающих на тот или иной момент факторов.

При этом вчерашний символический прирост стал возможен преимущественно благодаря статистике из США. Минэнерго сообщило о падении запасов сырой нефти на 3,5 млн баррелей, что выше прогноза снижения на 1,4 млн и оценки API на уровне — 2,6 млн. Более того, добыча упала на 200 тыс. баррелей в день, до 10,9 млн баррелей в день.

Впрочем, отчет оказал лишь кратковременное и локальное влияние на рынок черного золота, который продолжает сомневаться в перспективах восстановления спроса на фоне продолжающейся пандемии в ряде стран.

Также перевешивают опасения увеличения предложения со стороны Ирана в случае снятия санкций США.

Похоже, в ближайшие дни волатильность в сырьевом сегменте сохранится, и Brent продолжит метаться из стороны в сторону до тех пор, пока на горизонте не замаячит новый значимый драйвер, который задаст ценам четкий вектор движения.

Ближайшим ключевым препятствием для покупателей по-прежнему выступает двадцатидневная скользящая средняя, которая сегодня проходит в районе $64,35», — считает эксперт.

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