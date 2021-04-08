Москва, , 10:04 — REGNUM Банк России едва ли согласится удовлетворить просьбы МФО, которые попросили ЦБ увеличить пороговую сумму для кредитов, которые можно выдавать, не выясняя долговую нагрузку заемщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«В свете наблюдаемых в последнее время тенденций повышенного интереса регулятора к защите заемщиков от чрезмерной закредитованности Банк России вряд ли согласится удовлетворить такие просьбы. Иначе это снизит эффективность оценки риска заемщиков со стороны банков и МФО, — сказала Степанова. — Стремление МФО сократить свои издержки понятно. Но снижение доли просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО произошло как раз по причине ужесточения политики риск-менеджмента МФО во время первой волны пандемии».

Кроме того, как подчеркнула Степанова, в экономике РФ не наблюдается долгосрочного устойчивого роста, чтобы ослаблять ограничения кредитного риска.

«Увеличение пороговой суммы кредита для расчета ПДН будет способствовать росту выдачи займов менее надежным заемщикам. В результате ухудшится качество клиентской базы, так как средний размер займа в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов составляет как раз сумму 15−18 тысяч рублей по данным Банка России», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов также призвал ЦБ РФ не удовлетворять просьб МФО.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк РФ призвали не потакать микрокредитным организациям