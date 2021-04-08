Саратов, , 10:26 — REGNUM В Саратовской области по данным на 8 апреля в вакцинации от COVID-19 приняли участие 117 722 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки число привитых антиковидной вакциной увеличилось на 3072 человека. Оба компонента вакцины получили 85 493 саратовца, за минувший день — 1251 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» завершатся в конце лета 2021 года. Вакцину «ЭпиВакКорона» зарегистрировали второй в России после «Спутника V».

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