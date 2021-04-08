Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Представители ФСБ пока не комментируют обыски у адвоката Сергея Колосовского. Следственные действия продолжаются.

Между тем, адвокат Мария Кирилова считает их незаконными. «Обыски проводятся незаконно, так как нет судебного решения на их проведение», — цитируют Кирилову «Вечерние ведомости». По её словам, адвокатов не подпускают к рабочим местам. В компании считают, что обыски связаны с адвокатской деятельностью.

Как сообщало РЕ, силовые структуры нагрянули в офис адвокатской конторы «Магнат» утром 8 апреля 2021 года. Фирма известна по деятельности адвоката Сергея Колосовского.

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