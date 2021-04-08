Горно-Алтайск, , 10:00 — REGNUM В Республике Алтай следователи начали проверку по факту предоставления сиротам жилых помещений с плесенью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об этом ранее появилась в соцсетях.

Согласно публикациям в интернете, дети-сироты получили некачественное жильё в 2020 году в Усть-Коксинском районе.

«В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить исполнение ответственными должностными лицами органов исполнительной власти требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот», — отметили в управлении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего директора МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление». Его обвиняют в халатности при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот.

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