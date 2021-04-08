Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе адвоката Сергея Колосовского. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, мероприятие идёт в рамках уголовного дела «чёрных обнальщиков». Интерес к адвокату вызван тем, что его фирма защищала некоторых из них. При этом, как утверждают юристы, представители ФСБ не показали им судебного решения о производстве обыска.

Отметим, Колосовский известен тем, что был адвокатом по резонансным делам. В частности, он защищал Влада Рябухина, которого привлекли к уголовной ответственности после того, как он спас девушку.