Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Санкт-Петербургу нужен музей археологии, который мог бы появиться на Охтинскому мысе, однако окончательной позиции Государственный Эрмитаж по данному вопросу не сформировал, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что мнение сотрудников музея, которые подписываются под петициями или высказываются публично на этот счет, не является трансляцией официальной позиции Эрмитажа.

«Эрмитаж еще не выразил своей окончательной позиции, мы ее еще обсуждаем, —пояснил Пиотровский. — Вопрос очень непростой, надо найти решение, которое ничего не испортит».

Он также подчеркнул, что Петербургу «безумно нужен» музей археологии.

«Я лично считаю, что нам нужно создать привлекательный археологический образ Эрмитажа, не забывая, что у нас есть Петропавловская крепость с такими же археологическими результатами», — подытожил он.

Напомним, в центре Петербурга на Охтинском мысе появился шанс сохранить единственный для этой части России археологический памятник, который соединит собой историю имперской столицы с ее древними корнями. За создание археологического музея на этом месте выступают эксперты и неравнодушные горожане. Напомним, что здесь же планирует возвести свой бизнес-центр компания «Газпром нефть», владеющая земельным участком Охтинского мыса.

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